28 ene 2020

Tenemos que reconocer que, desde la 'huída' a Canadá de Meghan Markle, nuestra atención 'sartorial' ha recaído por completo en Kate Middleton, que parece que se ha propuesto hacernos olvidar el polémico 'Megxit' encadenando un acierto tras otro con sus looks. Y su última aparición, en un taller organizado por la National Portrair Gallery en el Hospital Infantil Evelina de Londres, vuelve a demostrarlo.

La Duquesa de Cambridge ha reciclado estilismo, y ha vuelto a lucir un dos piezas de tweed de Dolce&Gabbana que estrenó el invierno pasado, y que combina una chaqueta entallada con botones joya y una falda de silueta 'skater'. Sobria, pero muy elegante, Kate Middleton ha llevado su traje con medias negras tupidas y salones de ante de Gianvitto Rossi con un sensato tacón medio.

El traje de Dolce&Gabbana de Kate Middleton, con su clara inspiración en Chanel, además de caro, es de la temporada pasada y no hemos conseguido encontrarlo en ninguna tienda online así que, para no quedarnos con las ganas de copiar a la Duquesa de Cambridge, hemos tirado de clon 'low cost' de rebajas con un dos piezas muy similar de Mango que no llega a los 60 euros (la chaqueta pasa de 69.99 a 39.99 euros; y la falda, de 39.99 a 19.99 euros).