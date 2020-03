6 mar 2020

Sin duda, la reaparición de Harry y Meghan después de que anunciaran que renunciaban a sus obligaciones reales como duques de Sussex era una de las más esperadas. La pareja tenía marcada la entrega de los premios Endeavour en su agenda oficial y la expetación para este acto era máxima. Por ello, las imágenes de ellos llegando a la Mansion House ya han dado la vuelta al mundo, y no solo por la complicidad evidente entre ambos y los abucheos recibidos, si no también por el look escogido por Meghan. Después de fichar el clon en Zara de uno de sus vestidos más míticos y su firma favorita de deportivas, la (todavía) duquesa de Sussex sorprendió una vez más con un vestido con el que cierra su etapa real. Y sí, estaba ideal.

La reaparición de Harry y Meghan tuvo como protagonista a la lluvia que invadía Londres. Sin embargo, el mal tiempo no permitió que las sonrisas y las miradas de complicidad entre ambos se ensombrecieran. Incluso el aguacero provocó que los medios tomaran una de las imágenes más románticas que hemos visto de la pareja que, bajo un paraguas y con combinados con sus looks, acapararon todas las miradas y 'flashes'.

Y es que, a pesar de que haya decidido dejar la corona británica, Meghan continua siendo un referente de estilo y una de nuestras 'royal ' favoritas. Y el look para el que será su uno de sus últimos actos como miembro de la monarquía, no ha decepcionado. Markle escogió un vestido azul turquesa de corte midi ajustado y manga corta, que combinó con complementos azul marino: unos stilettos y un 'clutch' con remates dorados. Tonalidades que iban en perfecta sintonía con el traje azul de Harry y su corbata.

El vestido lo firma Victoria Beckham y, a pesar de que es la tercera vez que viste una de sus prendas, la elección ha sorprendido a los seguidores más fieles de Meghan, ya que en una ocasión comentó que no se sentía identificada con sus diseños. Además, la duquesa estaba ideal también gracias al 'beatuy look' protagonizado pr un maquillaje muy natural con labial 'glow' y una impoluta coleta baja con raya al medio.

Sin duda, vamos a echar en falta los estilismos más 'royal' de Meghan y su manera tan elegante de saltarse el protocolo y reivindicar a través de su estilo. Sin embargo, esperamos con muchas ansias los outfits que escogerá en su nueva etapa post realeza. ¡Estamos deseando ver con qué nos sorprende!