27 abr 2020

Con motivo del día del libro, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se convirtieron en dos lectoras solidarias al leer un fragmento del Quijote, además de enviar un mensaje un mensaje de ánimo a los niños ante la crisis del coronavirus. Un vídeo en el que demuestran ser la esperanza real y en el que aparecen vestidas a conjunto con una camisa cada una de un color. Sin embargo, días después de la aparición, hemos descubierto que la prenda que llevaba la princesa es una camisa de Zara. Y tenemos que reconocer que nos encanta que compren en firmas low cost.

Video: Así ha sido la reaparición de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

La intervención de las hijas de los Reyes de España ha dado para mucho y, polémicas a parte, el look de la princesa y la infanta tampoco ha pasado desapercibido. Los estilismos que usan tanto ellas como su madre en las apariciones públicas son siempre de lo más comentado y esta vez no iba a ser menos. Con un look relajado y casual, las dos hermanas combinaron una camisa de manga larga y cierre de botones con pantalones: Leonor con uno beige y Sofía con uno negro.

Lo que no esperábamos es que una de las prendas fuera a ser de Zara. Y es que la camisa rosa que lleva Leonor, según ha descubierto una de las cuentas de Instagram más conocidas de los looks de la Reina Letizia, es del gigante de Inidtex. Se trata de un modelo con cuello de solapa, botones rústicos y bolsillo delantero de la sección de niños. Y a pesar de que la princesa acostumbra a agotar todo lo que viste, esta vez no será posible debido a que es un diseño de la temporada pasada y ya no está disponible.