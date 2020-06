8 jun 2020

Por fin hemos podido ver a la reina Letizia vestida de un color que no sea el negro. Un tono que no ha elegido por gusto, es que sus últimos actos se lo exigían. Hace unos días guardaba un minuto de silencio en los jardines de Zarzuela junto al Rey y sus hijas con el que comenzaban de forma oficial los 10 días de luto nacional por las víctimas del Covid-19 en España. Lo hizo de negro, con un vestido entallado, con cinturón y detalles de flecos. Ayer mismo volvía a aparecer de negro, en un plígono de Coslada (Madrid) con el que se daba por finalizado este período de luto nacional. Este último look, por cierto, no ha gustado especialmente a los seguidores incondicionales de su estilo y es que después de verla en zapatillas de deporte o zapatos planos, esperaban unos tacones altos y finos y no unos de tacón ancho. Pero doña Letizia es como el resto de las mujeres y es evidente que a dodas nos va a costar volver a subirnos a unos stilettos.

Video: Rey Felipe VI: "Todos los españoles somos un equipo y necesitamos superar esta crisis apoyándonos en los valores del deporte"

Pero una vez acabado el luto, doña Letizia ha apostado por el color contrario al negro: el blanco. Y lo ha hecho en su visita junto al Rey al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, donde acudía con un traje de pantalón y chaqueta blanco que acompañaba con una blusa de lunares con fondo camel.

La reina Letizia ha apostado por un traje de chaqueta blanco con una blusa de lunares para su visita al Centro de Alto Rendimiento esta mañana en Madrid. pinit

Un pantalón culotte (uno de los modelos estrella del verano) con una americana entallada, de solapas grandes que se abrocha con un solo botón central dorado. Debajo, una blusa de raso con cuello caja en camel con lunares blancos. Pero una de las cosas, de nuevo, que más nos ha llamado la atención de su look ha sido el calzado. La reina, como muchas de nosotras, ya ha hecho el cambio de armario de zapatos y ha sacado ya el calzado de verano. Por eso ha lucido el de moda, las alpargatas de cuña. Un modelo de la firma española Mint & Rose que le gusta especialmente y que estrenó hace dos años en una visita a República Dominicana. Una elección perfecta para estilizar su figura como si llevara tacones pero de una forma mucho más cómoda para moverse por las instalaciones deportivas en las que tanto ella como Felipe han presenciado la vuelta al entrenamiento de deportistas de élite como Carolina Marín o Lydia Valentín.

Letizia ha llevado unos discretos pendientes y su anillo favorito, firmado por Karen Hallam. pinit

Además de en las alparagatas, también nos hemos fijado en su anillo. Un diseño de Karen Hallam que no se ha quitado en sus últimos actos y que lleva siempre en el dedo índice de la mano izquierda.

Nos encanta ver a la reina Letizia con un look veraniego y estamos deseando saber con qué vestidos (nuevos o repetios) nos va a impresionar este verano.