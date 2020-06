26 jun 2020

“Si Alberto I era el explorador y el príncipe Rainiero III, el constructor, Alberto II es el príncipe de mi corazón". Con estas palabras Charlène Wittstock sorprendía a propios y extraños, con una de las pocas declaraciones de amor hacia su marido y padre de sus dos hijos.

No es la primera vez que verbaliza los sentimientos hacia el príncipe. Ya lo hizo hace unos años, cuando los rumores de separación estaban en su punto mas álgido. "Alberto es el hombre que amo, de lo contrario no sería su esposa" declaró al diario 'Nice Matin'. Ya en ese momento, la ex nadadora dejaba claro que no pretendía ser la sucesora de Grace Kelly. "No quiero dar la imagen de una princesa de cuentos de hadas. Mi única ambición es ser eficaz junto a mi esposo".

Y en otro momento, también para despejar los rumores, declaró que su marido era su "mejor apoyo, quien mejor me conoce". Sin embargo, ahora su declaración llega de manera espontánea, y no viene precedida de ningún rumor, por lo que ha cobrado un interés inusitado.

Y es que durante estos casi diez años de matrimonio, han sido contadas las ocasiones en que hemos visto sonreír a la princesa. La primera vez, tres años después de su boda, por el nacimiento de sus gemelos, Gabriela Teresa María Grimaldi y el heredero de Alberto II, Jaime Rainiero Grimaldi.

