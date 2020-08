13 ago 2020

Extraño verano el de 2020 también para los reyes de España. Más allá de las polémicas del rey emérito, el coronavirus también ha tocado (y trastocado) la agenda de Palacio, y aunque este verano don Felipe, doña Letizia y sus hijas no disfrutarán de sus tradicionales vacaciones privadas, la maleta de viaje de la Reina está teniendo mucho trasiego. Una vez más, agosto es sinónimo de Baleares para nuestra familia real, y esta vez, ha sido la isla de Menorca el rincón del Mediterráneo en el que hemos encontrado el que, de momento, puede ser el mejor look estival de Letizia.

Si durante su gira por España en el mes de julio vimos 17 looks diferentes a la reina, y la mayoría de ellos fueron con prendas recicladas de su vestidor, su estancia en Baleares está sirviendo para mostrarnos las nuevas adquisiciones 'made in Spain' de doña Letizia. Primero estrenó un favorecedor vestido rojo de Adolfo Domínguez; después, un camisero de inspiración 'ad lib' de Vintage Ibiza, una firma que no había llevado nunca; y ahora ha apostado sobre seguro con un precioso vestido blanco de Uterqüe que ya tiene lista de espera.

El diseño, elaborado en organza y con detalles bordados, pertenece a la nueva colección de Uterqüe, una línea "llena de vida" que presta especial "atención a los detalles consiguiendo productos únicos" y cuyos "colores se inspiran en la naturaleza atenuada e impredecible". De largo midi y corte imperio, está rematado con unos pequeños volantes en los tirantes y tiene una favorecedora abertura frontal en la falda, y aunque cuesta 129 euros, ya se ha agotado en todas las tallas (S, M y L). Eso sí, esta vez tenemos una nueva oportunidad de hacernos con él, porque la firma 'deluxe' de Inditex ha colgado el cartel de 'coming soon' y nos permite apuntarnos a la lista de espera.

Un diseño tan sencillo y, a la vez, tan especial, no necesita mucho complemento para brillar con luz propia, y la reina lo sabe. Por eso, lo ha combinado con su calzado fetiche de la temporada, las alpargatas de cuña (en este caso, un modelo en color crudo de Macarena Shoes) y, lo que más nos gusta, su bolso solidario de Bolsas FQ en azul (lo estrenó el verano pasado, y este año también lo ha llevado en rojo), una firma que busca dar visibilidad a la fibrosis quística.

¿Confirmamos que, de momento, este es el mejor look del verano de la reina? ¡Confirmamos!