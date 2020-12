12 dic 2020

“Él es especial” sigue diciendo de Don Juan Carlos, cuando le preguntan, María Gabriela de Saboya, considerada la hija más bella del último rey de Italia, Umberto II, y de la Reina María José de Bélgica. Rubia, de ojos claros y tez pálida, ella fue la primera “novia” del Rey Emérito y hoy tiene 80 años, pero sus íntimos la siguen llamando Ella. Todavía conserva la belleza elegante y el ánimo accesible, lejos de cualquier pretensión. Ha publicado libros de historia sobre su familia y creó una fundación para conservar la herencia de la Casa de Saboya. En 1969 se casó con el empresario multimillonario Robert de Balkany, amigo del rey emérito, y se separó siete años después antes de un accidentado divorcio en 1990.

Don Juan Carlos fue su novio cuando ambos eran muy jóvenes, todavía adolescentes. A él le llamaban Juanito y se conocieron porque las familias de ambos vivían exiliadas en Estoril (Portugal). Eran amigos de la infancia. Estaban siempre juntos, de la mano. Iban al cine y al casino los domingos. Él estudiaba en España, en San Sebastián, y luego en la Academia Militar de Zaragoza. Pero se escribían constantemente. Hoy, a pesar de los años, siguen siendo grandes amigos y siguen igual de unidos.

Gabriela podía haber sido su esposa, era joven, guapa e hija y nieta de reyes, como la reina Sofía. La conoció en el mismo crucero por el Mediterráneo en el que coincidió con Sofia. Era una época de esplendor para las Casas Reales. Pero la relación entre Don Juan Carlos y María Gabriela no llegaron a más porque, en ese momento, se pensó que no era la adecuada. La elegida finalmente fue Sofía, de su misma edad. María Gabriela era de educación más liberal y cosmopolita, “demasiado moderna”, según su entorno. Dicen que ella no estaba tampoco segura de aquel noviazgo que nunca se oficializó. Estudió Filosofía en París y se convirtió en una de las mayores “socialites” de su tiempo. Llegaron a emparejarla con Balduino de Bélgica, pero no hubo tal relación.

Sin embargo, María Gabriela no era la única en el corazón de Don Juan Carlos. En aquella época, 1956, el rey emérito inició un romance con una condesa italiana, llamada Olguina de Robilant. Concidieron en una cena, en la playa, en Portugal. Ella tenía 22 años y el 18. Había terminado de estudiar Bellas Artes en Venecia. El era alegre, bromista y un gran deportista. Poco después, Don Juan Carlos se fue para hacer su servicio militar. La relación duró hasta 1960. La joven era también muy bella, pero, a diferencia de María Gabriela, dio lugar a escándalos y polémicas.

Olguina de Robilant, D.R pinit

En aquella época la condesa Olguina fue acusada de organizar una orgía por la fiesta de su 25 cumpleaños. Varias fotografías escandalosas se filtraron a la prensa. Dicen que fue una de las historias que inspiró al director italiano Federico Fellini para escribir “La dolce Vita”. Ya estaba con Don Juan Carlos. A los 25 años se convirtió en madre soltera y mantuvo una encarnizada pelea por la custodia de su hija con su propia madre.

Don Juan Carlos no era su único amante, pero recuerda el flechazo que los unió y la relación apasionada, feliz y sin compromisos que mantuvieron todavía hoy, según ha declarado a la prensa. Don Juan Carlos también le escribió numerosas cartas que ella intentó vender años después y que publicó en los ochenta una revista española. En una de ellas, el rey emérito le explicaba que él nunca traicionaría a su padre y que por eso no podrían realizar su sueño… También le habla de María Gabriela de Saboya, “la más conveniente”, a pesar de que él se siente profundamente enamorado.

Nunca estuvieron comprometidos, pero continuaron siendo amigos, coincidiendo en celebraciones y fiestas privadas. Más tarde, Olguina publicó un libro contándolo todo, “Sangre azul”. En él confiesa haberse enamorado del Rey Emérito como una colegiala. Tiene hoy 87 años y sigue siendo periodista de sociedad. Y hay quien dice que su hija lo era de Don Juan Carlos, aunque ella lo desmintió y nunca reveló el nombre del padre.