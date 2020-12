9 dic 2020

Sin duda, 2020 está siendo el particular 'annus horribilis' de nuestra monarquía, y no nos referimos solo a la pandemia del coronavirus. Aunque tanto don Felipe y doña Letizia como sus hijas permanecen al margen de los escándalos familiares, las polémicas protagonizadas por el Rey Juan Carlos no cesan, ni siquiera cuando pensábamos que el año ya había dado todos los titulares que tenía que dar. Ahora, además, salpican a sus otros nietos, los díscolos Froilán y Victoria Federica, que según ha publicado El Confidencial y lejos de la imagen de adolescente perfecta de su prima Leonor, también podrían haber hecho uso (presuntamente) de las tarjetas 'black' de las que disponía el Emérito, cortesía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y parece que no poco, además...

Según publica el citado medio digital, el gasto de los nietos del Rey Emérito con fondos de la ya famosa tarjeta del coronel Nicolás Murga, a la que llegaba el dinero del mexicano para que el rey pudiese disponer de él, podría ascender a 250.000 euros anuales (montante límite para no incurrir en un delito fiscal de fraude a Hacienda por transferencias no declaradas, penado con hasta cinco años de prisión). Pero, ¿en qué se gastaron este dinero Victoria Federica y Froilán entre 2016 y 2018?

Al parecer, y siempre según El Confidencial, Victoria Federica y Froilán presuntamente habrían utilizado estas tarjetas opacas para pagar viajes en Uber (no sabemos dónde, eso sí, porque da para unos cuantos...), compras en El Corte Inglés (también con tarjetas cliente de estos grandes almacenes recargadas con los fondos sin declarar) y clases de piano. Además, parece que los fondos del mexicano también fueron utilizados por la infanta Elena para comprar una yegua de competición a Victoria Federica, Dibelunga, cuyo mantenimiento también fue sufragado por este método.