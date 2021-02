13 feb 2021

“No tengo novia y estoy sin compromiso y, de haber existido algo de verdad, la prensa lo habría estropeado”, declaró el ahora rey Felipe VI en 1989. Cuatro años después, la relación con Isabel Sartorius acabó (además de como el rosario de la aurora) debido a que la joven, hija del marqués de Mariño, no pudo soportar la presión mediática. Ella era un alma libre. La suya fue una relación truncada, que se negó desde el principio y pese a las imágenes de complicidad: sabían que era un amor imposible.

Las malas lenguas dicen que no llegó a buen puerto por tejemanejes de Doña Sofía, que no veía bien que los padres de ella estuvieran divorciados. El príncipe tenía 21 años, Sartorius, tres más. Su belleza, estudios y personalidad no fueron suficientes para la Casa Real que nunca se tomó en serio el noviazgo. Cuando terminó, fue cuando se aceptó que algo había ocurrido entre ellos. Fue una ruptura dolorosa. Ella se marchó a Londres, el rey, puso rumbo a Estados Unidos.

Isabel Sartorius y el entonces príncipe de Aturias, Gtres.

La siguiente candidata al trono fue Tatiana de Liechtenstein, la hija pequeña de Hans Adam y Marie, los actuales soberanos del principado. Las revistas llenaron portadas con la inminente boda de Don Felipe. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: se habían conocido en una fiesta en Madrid. Los dos eran guapos, solteros y de la realeza, datos suficientes para que la prensa hiciera sus cábalas. No obstante, el príncipe de Asturias estaba a otros negocios. Se encontraba estudiando un máster en en Georgetown, EE.UU. Nada de boda real ni compromiso, porque Don Felipe estaba teniendo en romance con Gigi Howard, una modelo guapísima con la que salía por Nueva York.

Don Felipe con la modelo Gigi Howard en NY, Gtres.

Don Felipe acompañado de Gigi Howard y unos amigos en NY, Gtres.

Al más puro estilo 'Sensación de Vivir' (fan incondicional de esa camisa amarilla), parecía que todo eran risas y buenos momentos con la modelo. Gigi no sería la única modelo en la vida del monarca, pero sí pasó unos meses inolvidables con él en Nueva York. Como todo buen romance fue difícil y acabó pronto y mal. El paparazzi español Carlos Hugo Arriazu footgrafío a la pareja, (que había presentado Marie-Chantal Miller, la por entonces novia de Pablo de Grecia, primo del rey) en el Caribe en 1995. Se habían conocido el invierno anterior: los medios ya la apodaban "la princesa americana". El romance acabó definitivamente cuando el FBI detuvo a Arriazu por pinchar el teléfono de la modelo, que después del episodio, habló en muy pocas ocasiones de Don Felipe.

Gigi Howard podría haber sido una auténtica it girl, Gtres.

No hay duda: la modelo tenía estilazo, Gtres.

Esta foto pide a gritos un, "fumando espero al hombre a quien yo quiero", Gtres.

En 2017 Gigi declaró a Vanity Fair, "Tienes que ser una persona muy especial para poder lidiar con la intensidad y la invasión de la prensa, y yo no era esa persona. Soy muy discreta y eso no era para mí. Aunque no lo creas, sigo teniendo miedo a la prensa. Me sorprende que pueda seguir despertando interés, pero también me aterra" dijo.

En la actualidad, la que fue el amor estadounidnse del rey se ha reconvertido en empresaria y tiene una firma de cosméticos, SiO. Sigue viviendo en Nueva York y nunca ha hablado de los detalles de la relación que mantuvo con el ahora rey. Eso sí, sus redes sociales no tienen desperdicio...

Así podría haber sido nuestra actual reina.