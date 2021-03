18 mar 2021

Es toda una celebridad en Reino Unido. Lady Colin Campbell, la socialité de origen jamaicano que dice conocer todos los secretos de la familia real inglesa, vuelve a la carga En esta ocasión, la mediática entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah le ha servido para recordar (como ya señaló en uno de sus libros), que al hijo menor de Carlos de Gales “siempre le ha molestado ser el número dos” y que siente celos de su hermano Guillermo de Cambridge. Además, cree que la pareja tiene unas ambiciones desmedidas y que su marcha a Estados Unidos tiene mucho que ver con el deseo de Meghan de convertirse en la próxima candidata demócrata a ocupar la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Según declaró al Daily Mail, “sé que la duquesa de Sussex tiene ambiciones políticas. Y me han dicho que un día quiere postularse para presidenta”.

Dicen de ella que las informaciones que vierte sobre la familia real británica no pasan de infamias. Pero lo cierto es que, como el tiempo demostró con su libro Diana en privado: la princesa que nadie conoce, muchas de las cosas que entonces se pusieron en tela de juicio (gracias a la maquinaria bien engrasada de cierto establishment) resultaron ser verdad. Por ejemplo, la bulimia que sufría Lady Di. Nadie se había atrevido a hablar de ello hasta que llegó lady Colin Campbell y situó aquella biografía en la lista de los más vendidos del New York Times en 1992.





VER 37 FOTOS La vida de la Reina Isabel II de Inglaterra, en fotos

Pero la socialité y escritora no solo se fijó en Lady Di. También tuvo tiempo para publicar en 2018 El matrimonio de la Reina, una biografía en la que dijo de Isabel II que “tiene el apetito sexual de la lujuriosa reina Victoria” y le adjudicó una infidelidad a su marido, Felipe de Edimburgo, con su prima.

Mucho más reciente (junio de 2020) es Meghan y Harry: la historia real. Un libro en el que se muestra muy crítica con los duques de Sussex y que no contó con el beneplácito de estos. Sin embargo, una vez publicado, la criticidad ha continuado en su canal de Youtube y en diversas entrevistas, llegando a decir de ellos que “son malos, locos y peligrosos de conocer”.





VER 16 FOTOS Los mejores looks de Meghan Markle -de esos que tanto echamos de menos-

Uno de los aspectos con los que más crítica se muestra la escritora es la cuestión de que Enrique y Meghan de Sussex hayan defendido y solicitado por activa y por pasiva el respeto a su privacidad y, sin embargo, acaben dando una exclusiva mundial que compromete la vida privada de la casa real británica y la sitúe en un delicado punto de mira.

Tanto su faceta de cronista no autorizada como sus libros sobre etiqueta social le han permitido generar su propia riqueza, pero este no es el único origen de su fortuna (que le permite mantener un castillo en Francia –propiedad en su momento de Mary Shelley- y un piso en Londres). Gran parte del dinero que posee proviene de las indemnizaciones que diferentes grupos periodísticos tuvieron que abonarle por difamar su identidad.

La mujer a la que bautizaron como George William

Cuando nació (en una familia rica de Jamaica), sus padres la llamaron George William. Tenía una malformación sexual por la que, según relató años después en su biografía, los labios estaban fundidos y el clítoris deformado. Su condición de intersexual la llevó a buscar la ayuda de un ginecólogo a los 13 años, porque quería vestirse y maquillarse como una niña. Cuando sus padres la descubrieron, la ingresaron en una clínica y la obligaron a seguir un tratamiento hormonal que le provocó, entre otras cosas, el crecimiento de la barba.

Cuando cumplió 21 años (y con ayuda de su abuela, que supo entonces lo que ocurría con su nieta y le dio los 5.000 dólares que necesitaba) se operó y renació como Georgia Arianna Ziadie. “Nadie ha afrontado jamás el bisturí con más entusiasmo que yo. Habríais creído que estaba a punto de embarcarme en un crucero maravilloso; que en cierto modo es exactamente lo que estaba haciendo”, explicó.

A mediados de los 70, con una carrera que empezaba a arrancar como modelo y diseñadora, se cruzó con el amor de su vida: lord Colin Campbell, hijo menor del undécimo duque de Argyl. El mismo día que se conocieron, se prometieron y en menos de una semana estaban casados. En los mentideros se dice que cuando ella compartió con su marido que había sido criada como un niño, él respondió como Joe E. Brown en Con faldas y a lo loco: “¿Y qué? Nadie es perfecto”.

Tras 9 meses de matrimonio, la pareja se rompió: los excesos con el alcohol y las drogas por parte de él, así como ser consciente de que no podría obtener de la jamaicana todo el dinero que esperaba, acabaron en separación. Mientras llegaba el divorcio definitivo -14 meses después del sí quiero-, él saldó la deuda que consideraba que ella le debía revelando a The Sunday People el secreto de infancia de su exmujer: la condición intersexual de Lady Colin Campbell, contada en primera persona por el que había sido su marido. El acoso de la prensa fue brutal.

Sin embargo ella, que a duras penas estuvo un año entre la realeza, supo mantener su estatus. Tanto su educación como inteligencia le han permitido moverse entre los círculos aristocráticos y espacios televisivos tan populares como Comedy Nation o I´m a Celebrity…Get Me Out of Here! al mismo tiempo que su historia la ha convertido en la escritora más temida por los royals.