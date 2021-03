23 mar 2021

Han pasado casi 40 años y la historia se repite. La princesa Leonor, primogénita de los reyes de España, estrena una nueva etapa institucional en un acto, previsto para el 24 de marzo, con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes. Tiene la misma edad que tenía su padre (15 años) cuando, en 1983 y acompañado por el entonces presidente de España, Felipe González, y su mujer, Carmen Romero, llegó a Colombia para conmemorar el 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias.

En la actualidad, la relación de Felipe VI y Juan Carlos de Borbón no pasa por su mejor momento. Pero la infancia del rey de España estuvo marcada por la admiración hacia su padre.

Poco antes de su muerte, Belisario Betancour –el presidente de Colombia que lo recibió a su llegada- recordaba en una entrevista una llamada previa que le hizo don Juan Carlos para pedirle que “cuidara al chaval” porque apenas era un niño. Y algo parecido le pidió doña Sofía a su mujer, a la que le dijo que era un bebé que no tenía edad de merecer.

A pesar de su juventud, la educación que recibió el entonces príncipe de Asturias se dejaba notar en cada aparición pública.

De aquellos primeros pasos de Felipe como representante de su padre y de España, todo el mundo recuerda el aplomo de un niño que no esquivaba ningún tema de conversación, su humildad y su nobleza. También la entrevista que concedió a ABC – su primera entrevista a la prensa escrita- en la que dijo: “Es muy importante ganarse la confianza del pueblo. Un rey no basta con que él se crea bueno, es el pueblo el que tiene que decirlo”.

Además de haber cursado bachillerato, carrera universitaria y máster, Felipe VI tiene formación militar.

En aquella entrevista (en la que presumió de escuchar a los Pink Floyd), y a pesar de confesar que a veces echaba de menos hacer cosas que el resto de chicos podían hacer y él no –como ir a los recreativos y “jugar a las máquinas esas de los marcianitos”- ya dejó claro que no se sentía abrumado por su condición. “Como desde siempre me han formado para ello, no se me hace una cosa nueva”.

En ocasiones sintió que su vida era diferente de la de otros niños, pero gracias a su educación entendió y asumió sus responsabilidades como futuro rey de España.

A partir de aquel momento, su presencia pública se fue incrementando y asumió cada vez más funciones y responsabilidades. Lo que nunca varió fue su defensa absoluta de la monarquía de la que ya dijo en 1986, durante sus primeros premios Príncipe de Asturias, que era “una institución que se caracteriza por su continuidad y su permanencia, que trasciende a las personas y que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha de estar por encima de situaciones transitorias y circunstanciales”.