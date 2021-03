28 mar 2021

Carlos Felipe y Sofía de Suecia

A mediados de diciembre, Carlos Felipe, de 41 años, y Sofía de Suecia, de 36, anunciaron que esperan su tercer hijo, un nuevo hermano para sus hijos Alexander, de cuatro años, y Gabriel, de tres. La familia real sueca compartió en Instagram una romántica imagen en blanco y negro de la pareja en un rincón del Palacio de Estocolmo para anunciar la buena noticia. Eso sí, sin especificar el sexo del bebé. La familia real sueca explicó que se sentía “feliz y expectante”. El bebé es el octavo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia y nacía sano y fuerte el pasado viernes para la alegría de la familia real. Y... ¡es un niño!

El embarazo de Sofía sorprendió porque los príncipes habían anunciado, dos semanas antes, que habían dado positivo por Covid-19, aunque solo tuvieron síntomas leves y permanecieron en cuarentena junto a sus hijos. El resto de la familia real se sometió a pruebas que confirmaron que no se habían contagiado. Carlos Felipe y Sofía siguieron con sus actividades, salvo las que eran imposibles por el confinamiento. La Casa Real aseguró que Sofía se encontraba bien.

Sofía tiene 36 años y durante la pandemia ha trabajado como voluntaria en un hospital desinfectando camas, ayudando en la cocina y dando apoyo al personal de primera línea. El nuevo miembro de la familia real ocupará el séptimo puesto en la línea de sucesión. Sin embargo, no será Alteza Real. Hace unos meses, el rey Carlos Gustavo anunció que tanto el príncipe Alexander y el príncipe Gabriel, como la princesa Leonore, el príncipe Nicolás y la princesa Adrienne, hijos de la Princesa Magdalena, siguen siendo miembros de la Familia Real, pero no serían Altezas Reales, y no asumirían los deberes que le corresponden al jefe de Estado y sus herederos. Los niños sí que conservan los títulos de Duque y Duquesa que el Rey les concedió al nacer.

Sofía Hellqvist se convirtió en ganadora de un conocido reality show sueco poco antes de iniciar su relación con el primogénito de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. La relación suscitó mucho recelo. Se casaron en junio de 2015, tras cinco años de noviazgo. Con el tiempo Sofía demostró que estaba a la altura de su título. Sus actividades como voluntaria han ayudado a blanquear su imagen.

El primer acto de Sofía y Carlos Felipe tras anunciar que iban a ser padres de nuevo tuvo lugar unos días antes de Navidad cuando anunciaron que la decoración del Palacio Real de Estocolmo estaba en marcha y se fotografiaron junto a los abetos que iban a adornar el interior. A la princesa Sofía, vestida con un vestido beige de lana, ya se le notaba el embarazo.

La princesa Eugenia y Jack Brooksbank

La princesa Eugenia, de 30 años, novena en la línea de sucesión al trono, y su esposo, el financiero Jack Brooksbank, de 34, serán los primeros en dar la bienvenida a su bebé, el primero para ambos, tras anunciar la noticia del embarazo real en Instagram en septiembre de 2020. “Jack y yo estamos muy emocionados por el comienzo del 2021...", escribieron junto a una foto de dos patucos en forma de ositos. Sin embargo, la pandemia alterará la llegada de este bebé o, al menos, de una de las tradiciones reales más arragaidas y que se ha visto relegada durante todo este año pasado. Es costumbre presentar a todos los bebés que nacen en el seno de la familia real casi de inmediato a la Reina Isabel.

En esta ocasión, la presentación en el palacio de Windsor, donde reside la reina desde hace varios meses, tendrá que esperar, a causa del nuevo confinamiento decretado por el Gobierno británico. Quizá la Reina lo conozca en fotografía o por vídeollamada, a diferencia de lo que pasó con los príncipes George, Charlotte y Louis o Archie. La reina es además la primera en ser informada por teléfono. Los nacimientos también se anuncian en el Palacio de Buckingham mediante una declaración colocada en el exterior para que el público la vea. La nota incluye detalles como el sexo del bebé, la hora de nacimiento y una breve frase sobre el bienestar de la madre y del niño.

El bebé de Eugenia será el noveno bisnieto de la Reina. El joven matrimonio no tiene todavía un lugar definitivo donde residir, tras trasladarse a Frogmore House, la casa del príncipe Harry y Meghan Markle, y volverse a trasladar mes y medio después. De momento se han afincado en el Royal Lodge, en Windsor, la residencia que comparten los padres de Eugenia.

La pareja se conoció en Suiza, en unas vacaciones de invierno, en un local en el que él trabajaba como camarero y ella acudió como clienta, y se comprometió a principios de 2018. Se casaron en Windsor, ante 850 invitados, en octubre de ese mismo año.

Zara y Mike Tindall

La nieta de la Reina Isabel e hija de la princesa Ana, Zara, de 39 años, y su esposo Mike Tindall, antiguo capitán de la selección inglesa de rugby,ya han dado la bienvenida a su hijo. Será el noveno bisnieto de la Reina. Mike compartió las buenas noticias en su podcast The Good, the Bad & The Rugby.

Zara y Mike tienen ya dos niñas, Mia Grace, de seis años, y Lena Elizabeth, de 2. Tardaron algo de tiempo en hacer público el anuncio, debido a los dos abortos espontáneos que Zara sufrió antes del nacimiento de su hija mayor. "Zara lo está llevando muy bien. Siempre tiene mucho cuidado por todo lo que ha sucedido en el pasado, y también está muy emocionada", afirmó Mike.

La pareja pasa el aislamiento en su casa de Gatcombre Park, la gran finca que Isabel II le regaló a su hija Ana cuando se casó con Mark Phillips. Sin embargo, desde su casa no han dejado de participar en todo tipo de actividades benéficas mediante video llamadas. Con el embarazo han llegado también algunas reformas en el hogar de los Tindall, que incluso han construido un invernadero, además de arreglar la cocina y un baño y habilitar una nueva habitación

El nuevo miembro de los Windsor no tendrá título. Al nacer tanto Zara como Peter Phillips, la princesa Ana decidió que ninguno de los dos tendría ningún tratamiento real para así darles una vida alejada de las rígidas normas de la realeza británica y del ritmo de trabajo que, por ejemplo, ahora mismo, tiene la propia Ana. El hecho de que Zara no sea miembro activo de la familia real les ha permitido a ella y a su esposo ganarse la vida de forma independiente, invertir y hacer negocios. La fortuna del matrimonio asciende a 20 millones de euros.

Pippa Middleton y James Matthews

La duquesa de Cambridge también será tía por segunda vez, ya que su hermana, Pippa, anunció que estaba embarazada de su segundo hijo a mediados de diciembre. Pippa Middleton y James Matthews , expiloto de Fómula 1, corredor de bolsa y alto ejecutivo de las empresas familiares, contrajeron matrimonio en mayo de 2017 y tuvieron su primer hijo, Arthur, en 2018, pocos meses después de la llegada del hijo pequeño de los duques de Cambridge, el príncipe Louis.

Arthur nació el 15 de octubre de 2018, en el Hospital de St. Mary's en Londres, la misma clínica donde nacieron sus primos, los hijos de Kate, y también donde dio a luz Diana de Gales a los príncipes Guillermo y Harry. Una tradición que Meghan Markle decidió no seguir al alumbrar al pequeño Archie.

La pareja acaba de comprar una parcela de 29 hectáreas en Berkshire, donde quizá establezcan su hogar. Actualmente residen en una casa de seis habitaciones de 20 millones de euros en Londres. Por el momento, el matrimonio no se ha pronunciado sobre la noticia, aunque varias publicaciones recogen declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, que apuntan que están muy felices: “Pippa y James están encantados. Es una noticia fantástica en medio de un año difícil. Todos en la familia están encantados”.