7 sep 2020

Mientras nos despedimos de los looks de verano y comenzamos a pensar en el cambio de armario, es importante preparar la llegada de las prendas de la nueva temporada. Y entre las que no pueden faltar están las prendas de punto, ideales para los look de otoño y necesarias para protegernos del frío. Creaciones llenas de estilo entre las que seguro que necesitas alguna renovación, o a las que encontrarás hueco sin problema.

Porque las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas han lanzado ya propuestas perfectas para nuestros nuevos estilismos, en las que el diseño y el color son ingredientes esenciales para lograr creaciones impecables. Y entre todas las que ya hay en los catálogos, hemos seleccionado cinco que tú tampoco vas a querer perderte.

Uno de nuestros favoritos es este jersey de Zara en color rosa claro con estampado de flores en tonos azules y negros. Con cuello subido y manga larga, está confeccionado en nido de abeja, y tanto el cuello, como los puños y el bajo acaban en volante. Tiene un precio de 29,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

Los hombros al aire son una de las tendencias de esta temporada y este jersey en color crudo de Mango con cuello barco es una excelente oportunidad para sumarnos a ella. Con diseño recto y manga larga, este jersey de punto tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

En H&M también apuestan por los hombros descubiertos, y este jersey en punto fino suave con lana en la trama es una buena muestra. Con ribete superior plegable en canalé y mangas largas amplias y puños y bajo en canalé, tiene un precio de 19.99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL, y en gris hielo y beige jaspeado.

Otra de las propuestas de la firma sueca es este bonito jersey blanco confeccionado en punto suave peludo y cuello camisero con escote cruzado en V. Con mangas globo extralargas y ribete de canalé en puños y bajo, cuesta 29,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

Para terminar, en H&M hemos encontrado este jersey negro de punto doble con escote de pico amplio en canalé con ribete de encaje, hombros caídos y mangas amplias con puños ceñidos. Tiene un precio de 24,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL y en color turquesa claro.