9 sep 2020

Con la llegada de las nuevas colecciones el punto se ha convertido de nuevo en un must de cualquier armario, aunque todavía no haya llegado el frío. Y entre las propuestas más apropiadas para este momento del año se encuentran los cárdigan largos, prendas perfectas para acompañar cualquier look, que ahora podemos vestir como prenda de abrigo, y dentro de unos meses acompañarla con otra.

La firma de moda que ha apostado con más fuerza por esta microtendencia es Mango, que en su última colección ha incluido cuatro versiones diferentes de esta prenda que combina a la perfección con unos jeans y unas botas. Y que en algunos casos incluso vienen con vestidos y tops a juego.

El diseño más sencillo de las cuatro propuestas es este, sin botones y bolsillos, con diseño recto y costura de hombro caído. En punto fino, tiene un precio de 39,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL y en beige o gris vigoré.

Con capucha y bolsillos de plastrón, este cárdigan largo beige en diseño ancho viene con cuello redondo y manga larga, con costura del hombro caída. Cuesta 69,99 euros y está disponible en las tallas M y L.

De venta exclusiva en la web de la firma, este cárdigan de punto con cuello de pico, terminaciones de canalé y costura del hombro caída, viene con cierre de botones en efecto carey y dos bolsillos de plastrón. Tiene un precio de 49,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

El cárdigan más corto de esta selección es este que termina en los muslos y viene con capucha y diseño ancho de canalé. Con costura de hombro caída, el cierre frontal es con botones en efecto carey. De color crudo, tiene un precio de 69,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.