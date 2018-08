22 ago 2018

Cada vez más, el final del verano y el otoño es la época favorita de los novios para celebrar su gran día, así que es más que probable que vuelvas de vacaciones con alguna que otra boda en tu horizonte próximo. Y claro, con la cabeza aún en el chiringuito, elegir nuestro look de invitada perfecta puede darnos más de un dolor de cabeza.

Sabemos que a veces no es fácil conjugar en un mismo estilismo las tendencias de la temporada, las siluetas que más nos favorecen, los colores y estampados que se llevan, las normas de protocolo que marca el 'dress code', el estilo del evento y la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Pero, una vez más, Mujerhoy.com sale a tu rescate 'fashionista'...

Consejos de estilo para acertar con tu look de invitada

1. En caso de duda, elige un vestido: nos encantan los monos, los pantalones palazzo con tops lenceros favorecen a casi todas, y nos declaramos fans del esmoquin femenino, pero si quieres acertar con seguridad, el vestido será el mejor aliado de tu look de estilo: corto o midi para eventos de día, y largo para la noche.

2. A la hora de elegir el estilo de tu vestido, ten en cuenta que bajo ningún concepto puedes ir disfrazada (vas de boda, no a un carnaval), que debes verte favorecida (incluso cuando pasen los años y revises las fotos de la boda de tu #BFF) y sobre todo, que debes sentirte cómoda si quieres disfrutar del día como merece. ¿Nuestro consejo de 'estilistas'? Que te olvídate de los escotes que te impidan moverte con libertad por miedo a enseñar lo que no quieres, de las minifaldas que te hagan sentir que todos te miran (y no por ser la más elegante) y de las siluetas tan ajustadas que no te permitan disfrutar del banquete.

3. Si buscas un estampado, los lunares son una apuesta segura, y además, aportan una nota muy alegre e hiperfemenina, perfecta para un evento como es una boda. Tanto en un total look, como a través de detalles (puedes hacer protagonista del look una única prenda con este estampado), juega con los estilismos en bloque o, si no quieres arriesgar tanto, combínalos con blanco o negro como apuesta segura. Y, si te atreves, apuesta por los 'animal print' y los estampados pañuelo, que vienen pisando fuerte este otoño.

4. Eso sí, si prefieres un look más romántico, las flores siguen siendo tus grandes aliadas: la mejor combinación pasa por elegir tonos empolvados como base y que las flores lo salpiquen en forma de bordados. Sí, también en otoño.

5. Sí rotundo a los looks monocolores, porque favorecen muchísimo y, además, permiten jugar mucho con los complementos, e introducir a través de estos notas de tendencia mucho más arriesgadas. Los tonos neutros como el beige y el nude son apuestas seguras, al igual que el rojo o el azul marino, pero si prefieres una nota 'trendy' con los colores de la temporada, no lo dudes: se llevan el amarillo, el 'baby blue', el ultraviolet y el rosa millenial. ¡Y con tu bronceado postvacacional te sentarán fenomenal!

6. Los complementos marcan (siempre) la diferencia: clutch joya, maxi pendientes, sandalias con taconazo (recuerda seguir estos consejos para que los zapatos no te destrocen) y, si se trata de una boda de día, no te olvides de ponerte un bonito tocado o un sombrero, al más puro estilo Ascot.

7. ¿Hay colores prohibidos?El blanco, por supuesto, a no ser que la novia pida expresamente a alguna invitada (sus damas de honor, por ejemplo) que elija este color. Con el negro hay más controversia, porque aunque algunas lo asimilan con el luto, lo cierto es que siempre es sinónimo de elegancia, y permite jugar mucho con los complementos (ver punto anterior). Además, siempre puedes apostar por el sofisticado 'black&white'... No olvides tampoco que puede haber parejas supersticiosas que no quieren ver el amarillo ni en pintura (por mucho que sea el color estrella de la temporada), y otras que tienen un tono en concreto reservado a determinadas personas (testigos, madrina, niños de arras...). En caso de duda, pregunta antes a los novios.

