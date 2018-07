31 jul 2018

Céline Dion es un icono indiscutido de los escenarios y, desde hace un par de temporadas, también de la moda. Sus incursiones en la Semana de la Moda de Paríshan deleitado a millones de instagramers fans del street style, gracias a su venturosa colaboración con su estilista de cabecera, Law Roach. Sobre los escenarios no se resigna a dejar a un lado su relación con la alta moda y se atreve con lo más extremo: los excesivos y fantásticos diseños de alta costura de Schiaparelli. Veamos, por ejemplo, el estilismo más comentado de la gira que la está paseando por toda Australia y parte de Asia.

Pinterest Céline Dion

Al más puro estilo torero, como un matador femenino lleno de fuerza, Céline sale al escenario vestida con este traje dorado, de un brocado que además va bordado, para abrir el concierto con "The Power of Love". Se trata de un diseño de alta costura de Schiaparelli absolutamente excesivo para casi cualquier sitio, menos el escenario de Dion. Un estilismo totalmente imposible que ella lleva fantásticamente, con una camisa blanca y botas a juego.

Instagram Céline Dion

A lo largo del concierto, Céline Dion interpreta 20 canciones y cambia seis veces de estilismo a lo largo de una hora y cincuenta minutos. El minivestido de flecos con detalles en rosa contrasta genialmente con otros diseños, más de diva, como el gran vestido de chifón rosa. EL concierto termina, por supuesto, con "My Heart Will Go On", la famosísima canción de la película "Titanic". Triunfo vocal y fashionista total.

