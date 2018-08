4 ago 2018

Si hay un traje que ha tenido éxito en las últimas semanas ese ha sido el traje rosa. Da lo mismo que lo hayas visto con shorts, pantalón de talle alto o simplemente llevarlo como vestido. Esta prenda se ha coronado como el traje que más ha triunfado entre las celebrities y no dejamos de verlo por todos lados. Pero es no te hablamos de habérselo visto a una o dos, no, no… ¡A más de 3!

La extriunfita Ana Guerra fue a la primera a la que se lo vimos. Por aquel entonces estaba disponible en Zara y entre todas nos encargamos de dejar sin stock al gigante de Inditex.

Después vino Aitana, que dándole un giro al look, apostó por llevarlo con shorts de talle alto. ¡Y nos encantó! El suyo es de Sahoco y ronda los 250 euros.

La última cantante en sumarse a esta moda ha sido Miriam, que viendo que sus imparables compañeras lo defendían tan bien, ha arriesgado con un traje en rosa flúor que combina con sneakers y bralette.

¡Pero aquí no acaba todo! Kourtney, la Mayor de las Kardashian tampoco ha podido resistirse a este color y también ha querido llevarlo de la misma forma que las anteriores, pero en esta ocasión obviando el pantalón y defendiéndolo como vestido.

¿Qué opción te gusta más? Porque nosotras estamos indecisas…