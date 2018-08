8 ago 2018

Todo lo que toca Paula Echevarría es oro, o se agota. Así, en cuestión de minutos. La actriz que este martes cumplió 41 años y lo celebró junto a sus amigos, entre ellos Maribel Verdú, y su pareja el futbolista Miguel Torres, lució un espectacular vestido de tirantes -uno con doble volante- largo con vuelo, escote cruzado, y con un estampado de lunares en color rosa melocotón. La pieza es de la firma Mioh, y estaba en oferta: 167.50 euros (antes 197 euros). Pero tenemos malas noticias ya está agotado en la tienda on-line.

Este año Paula Echevarría celebró su cumpleaños en Marbella y lo hizo rodeada de grandes amigos como Alicia Hernández, directora creativa de Dolores Promesas, o Maribel Verdú, con la que comparte cartel en 'Ola de crímenes'. La fiesta, ambientada en México, contó con guacamole en su menú y con un grupo de mariachis.

La actriz festejó su cumpleaños en uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. En este último año su vida ha cambiado, empezando por su mediático divorcio de David Bustamante y el inicio su relación sentimental con Miguel Torres y siguiendo por sus proyectos profesionales.

Paula celebró desde temprano su aniversario. Y como no podía ser de otra manera lo hizo en Instagram, su red favorita. La actriz compartió una fotografía suya de cuando era niña y escribió: “BIRTHDAY GIRL!!!!!! Queridos 41, espero que estéis a la altura de los anteriores! ¿Mi deseo? ¡Salud! Hoy brindaré por todas las personas que de alguna manera me acompañan cada día y hacen que mi vida sea más agradable... porque no hay nada mejor que tener buenos compañeros de viaje... LOVE YOU ALL”.