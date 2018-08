9 ago 2018

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya están instalados en Turín, tras el fichaje del jugador por el Juventus. Y parece que Georgina ya se está haciendo a su nuevo hogar y a un nuevo estilo mucho más italiano. Algo que nos ha demostrado a través de una de sus publicaciones de Instagram más recientes.

Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo ha publicado una foto suya en la que aparece de compras por Milán. Y su 'look' ha sido lo que más ha llamado la atención de sus seguidores.

Una publicación en la que escribe: "Dando un paseo por Milán con un 'total look' de Versace. Feliz semana" y en la que Georgina aparece con un conjunto formado por una blusa y un pantalón de 'animal print' en tonos negros y dorados, acompañado por unas sandalias con maxi tacón también en negro de la firma.

La publicación ya va camino de los 800.000 'me gusta' y cuenta con más de 3.000 comentarios entre los que no faltan los piropos, los comentarios de bienvenida al nuevo país, hasta incluso las preguntas de si su 'look' es suficientemente cómodo como para dar un paseo.

Algo que tampoco nosotras tenemos claro. Pero dejando a un lado la comodidad lo que sabemos a ciencia cierta es que Georgina prefiere ir siempre a la última.

