14 ago 2018

Aunque Instagram es la plataforma de la moda por excelencia, a veces encontramos misterios sin resolver que nos dejan atónitas. Por más que le hemos dado vueltas a este que hoy nos traemos entre manos, no logramos resolverlo. Tiene que ver con Marta Hazas, la actriz de "Velvet Colección", Sara Carbonero, nuestra periodista exiliada favorita y Calzedonia, la marca de la que es embajadora Carbonero.

El pasado 8 de julio, vimos en el perfil de Instagram de Marta Hazas esta foto, más bien poco afortunada. En ella, la actriz aparece con un bañador de Calzedonia que le queda un poco grande, medio metida en un jacuzzi vacío y bebiendo agua de un copa de champán. ¿Qué raro todo, no? Parece como si fuera la azafata de un stand de jacuzzis en una feria del ramo.

No hubiéramos mencionado una foto tan poco afortunada si no fuera porque, el pasado 28 de julio, Sara Carbonero subió una foto luciendo exactamente el mismo bañador. No es esa la única coincidencia. La foto de Sara también tiene su dosis de rareza: la cara está extrañamente difuminada, el plano picado convierte la parte inferior de su cuerpo en minúsculo, la mano cortada resulta pelín siniestra...

Sin embargo, lo más extraño es que, al igual que Hazas, Sara también se fotografía bebiendo en una copa de champán que no contiene champán, sino zumo de naranja. ¿Quién es el ideólogo de estas fotos? ¿Qué significan? Queremos resolver este misterio.

