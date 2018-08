18 ago 2018

La pequeña Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ya no es tan pequeña. Acaba de celebrar su décimo cumpleaños en Asturias y lo ha hecho en una macro fiesta donde no faltaron los unicornios, música tarta… Y por supuesto algunos de sus mejores amigos. Vamos, un cumpleaños que no nos importaría vivir a nosotros…

Y, para no perder las buenas costumbres, Paula Echevarría nos ha vuelto a sorprender luciendo un precioso vestido camisero largo con estampado geométrico. Como no podía ser de otra manera, el vestido lo firma una de sus marcas favoritas: Dolores Promesas. ¡Y estas de suerte! I a ti también te ha gustado tanto como a nosotras, puede ser tuyo por menos de lo que te imaginas porque está rebajado. En la tienda online de Dolores Promesas lo tienes por 247,50 euros.

Vestido que llevaba Paula Echevarría. pinit

Este look se cuela entre nuestros favoritos de la semana y en uno de nuestros posibles looks a copiarle… ¡Nos ha encantado!

