19 ago 2018

Vamos a empezar a pensar que esta falda solo se puede llevar en Ibiza porque, a juzgar por las celebrities que la han lucido, siempre ha sido en esta isla balear. Es mini, de cuero o vinilo, lleva cordones... ¿No sabes de qué falda te estamos hablando? Te damos una pista: si quieres llevarla es sin ropa interior. ¿Te atreves?

Primero se la dimos a Kylie Jenner hace un año y consiguió pasar desapercibida con semejante prenda. Después fue Dulceida la que se atrevió a lucirla en su primer viaje del año a Ibiza. Pero ahora al vérsela a Chiara Ferragni nos hemos planteado si esta falda es todo un 'hit' en el mundo de la moda o por el contrario se ha convertido en una prenda “vulgar”… ¿Tú qué opinas?

Se trata de una de las prendas más arriesgadas que hemos visto este verano y a la vez gracias a ella se han creado los looks más sexys… No sabemos si seríamos capaces de salir a la calle con algo así. Pero lo cierto es que en Instagram ya no nos queda mucho por ver…

