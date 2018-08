27 ago 2018

El estilo retro no deja de cobrar protagonismo en algunos de los 'looks' más actuales y parece que este otoño será uno de los estilos predominantes, algo que ya hemos visto con la nueva colección de Pull & Bear o con el estampado más 'vintage' que nos propone este otoño Zara. Un estilo retro al que cada vez son más las famosas e 'influencers' que se unen, la última en hacerlo ha sido Lovely Pepa.

Y es que la 'influencer' ha vuelto a conquistar Instagram y esta vez no se trata del crop top de Zara que más ha arrasado, sino que hablamos de uno de esos vestidos que no pasan desapercibidos y que todas nosotras hemos soñado con tener en nuestros armarios alguna vez.

Un vestido midi, en color amarillo, off-shoulder y con detalle de dobladillo en el escote, botones y maxi volante en el bajo que no nos puede gustar más y que sorprendentemente aún sigue disponible en la web de la firma.

Vestido largo en color amarillo con maxi volante en el bajo y escote off-shoulder, 76,55 euros. pinit

Y es que aún lo puedes encontrar disponible en la web de Storets pero no en todas las tallas, ya que solo queda disponible la talla S.

Y además el precio de este modelo llamado 'Julia' es de 76,55 euros. Lo sabemos... no se trata de un modelo 'low cost' pero sí asequible para nuestros bolsillos. Así que no tardes en hacerte con él porque estamos seguras de que el 'efecto influencer' colgará el cartel de 'sold out' en pocos días.

