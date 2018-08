13 ago 2018

Alexandra Pereira, más conocida como Lovely Pepa en el mundo de las 'influencers' y de YouTube continúa compartiendo a través de las redes algunos de sus viajes este verano y con ellos no faltan sus 'looks' más especiales y confesamos que ya nos hemos enamorado de todos y cada uno de ellos. El último fue su vestido de lunares y ahora le ha tocado el turno a una falda pantalón de Asos.

Unos pantalones de canalé, uno de los tejidos más top esta temporada, que nos han hecho olvidar los vaqueros por un día y que ya se han convertido en otra de las prendas virales de la 'influencer'. Y es que los hemos buscado en la web de Asos y tan solo se encuentran disponibles en tres tallas ¿El resto? Ya figuran como agotadas...

Y no nos extraña, porque todo lo que luce la 'youtuber' tarda días o incluso horas en colgar el cartel de 'sold out'.

Good morning from LA Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 11 Ago, 2018 a las 6:40 PDT

Los hemos visto en una de sus últimas publicaciones de su visita a Hollywood y aún puedes conseguirlos en la web de Asos por 35,99 euros.

Falda pantalón con canalé ancho, 35,99 euros. pinit

De talle alto, con cintura elástica, pernera ancha... No se nos ocurre una prenda más cómoda y elegante para nuestros 'looks' esta próxima temporada. No podrás decir que no te hemos avisado...

