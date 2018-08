29 ago 2018

Compartir en google plus

Te presentábamos hace unos meses a Katie Sturino, como una de las 'instagramers' curvies más famosa por sus imitaciones de 'looks' de 'celebrities' en su versión XXL. Capaz de recrear con total exactitud los 'looks' de famosas como: Meghan Markle, Victoria Beckham, Michelle Williams o Bella Hadid, entre otras. Pues parece que ahora la 'instagramer' ha decidido volcarse en el movimiento #MakeMySize con el objetivo de promover la idea de que las firmas hagan tallas grandes que correspondan al verdadero tamaño que debería tener una XL o una XXL.

Un movimiento en el que Katie Sturino se ha volcado por completo desde hace un mes en su perfil de Instagram y que ha impulsado a través de 'selfies' en los probadores, en los que aparece con prendas de diferentes marcas que es incapaz de ponerse. Pero ha habido una de esas prendas que hemos reconocido a primera vista. Hablamos del vestido más famoso de Zara, el vestido de nueva colección y con estampado tipo pañuelo del que te hablábamos hace unas semanas.

Una publicación en la que la 'instagramer' aparece con el vestido de Zara a medio poner y en la que escribe: "Zara está en el top de de la lista #MakeMySize. Me han estado haciendo sentir mal en los probadores durante años. De hecho, dejé de intentarlo hace 6 años. Repetí hoy y nada ha cambiado. Este vestido es una XL y no puedo bajar mis brazos, mucho menos tratar de cerrar la parte delantera. He visto que estáis mencionando mucho a Zara en los comentarios sobre las tallas, así que ¡gracias! ¡Sigue etiquetando y publicando tus fotos frustradas! (Pst. este es para ti @alexmichaelmay), escribe en dicha publicación.

Una publicación que ya se ha hecho con más de 15 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de apoyo para la bloguera. ¡Bravo Katie!

Más noticias relacionadas...

- Katie Sturino, la 'instagramer' que recrea 'looks' de famosas en talla XXL

- Los pantalones de Stradivarius con los que parecerás más delgada

- Ellas marcan tendencia en la moda "curvie"