3 sep 2018

Por suerte para las amantes del estilo western el regreso de la botas cowboy parece ser definitivo. Raf Simons y Stella McCartney fueron los primeros en devolverlas a la vida y Zara -¿quién más sino?- las ha terminado de coronar.

No hay más que echar un vistazo al 'street style’ en las redes sociales para evidenciar que no estamos exagerando. No es que necesites parecer salida de una película de vaqueros, sino de adoptar esta tendencia y mezclara con piezas con las que te sientas cómoda y a la moda, como una falda midi o pantalones 'cropped', los vestidos con flores y obviamente las faldas con lunares.

Botines cowboy de zara.

Y aunque ya hemos visto varias versiones las botas cowboys, las grandes ganadoras son las de Zara.

Tanto es así que en cuestión de una semana han colgado el cartel de agotado, sin embargo tenemos buenas noticias, pronto volverán a estar en catálogo.

Y ¿qué es lo que las hace tan especiales? Pues que no solo son de un marrón burdeos, sino que además mezclan el estampado del año: el animal print.

El botín que pronto volverá a estar a la venta cuesta 79,95 euros y estará disponible de la talla 35 a la 42.

Este estilo de botines sirve para cualquier ocasión tanto para un 'look' urbanos, de campo como minimalista. Su acabado y su tacón cuadrado los hacen perfectos para el día a día.