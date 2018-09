5 sep 2018

Sara Carbonero ha comenzado con su particular 'vuelta al cole' y lo ha hecho con uno de esos 'looks' que no hemos podido dejar pasar desapercibido. Y es que Sara Carbonero nos ha vuelto a demostrar que está verdaderamente comprometida con los temas de la infancia. De ahí su participación en la presentación del estudio "El estado de la salud visual infantil en España". Una presentación muy especial para la periodista en la que optó por lucir un 'outfit' ideal para esa vuelta al trabajo que muchas estamos experimentando ya tras las vacaciones y en el que seguro querrás inspirarte para tu vuelta a la ofi.

Un 'look' que la presentadora ha compartido a través de una de sus publicaciones de Instagram y en el que su blusa nos ha parecido ¡lo más! Sara Carbonero optó por una falda midi en color marrón con abertura delantera y botones de Leon & Harper, combinada con unos zapatos blancos de Aquazzura y el toque estrella: una blusa blanca de Equipment con un toque feminista.

Y es que se trata de una blusa súper especial que incluye un diseño de aires retro con fechas estampadas. Unas fechas muy especiales que se corresponden con fechas de nacimiento de mujeres activistas, políticas y artistas. Y entre las que también se incluyen hitos importantes y momentos clave de la historia de los derechos humanos. Todas ellas inspiran y hacen una mención especial al verdadero 'girl power' que está presente en cada una de nosotras.

Blusa estampada, unos 240 euros. pinit

Una blusa que ya nos ha conquistado por completo y que aún sigue disponible en la web de Equipment. Eso sí... Su precio de 278 $ (unos 240 euros) no está al alcance de todos los bolsillos.

Aún así, lo que está claro es que Sara Carbonero ha vuelto a darnos toda una lección de estilo con este 'lookazo', en el que ya pensamos inspirarnos para nuestra vuelta a la ofi.

