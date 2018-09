13 sep 2018

Gala González está en nueva York, con toda la tribu de la moda global, asistiendo a los desfiles de la Semana de la Moda. Cada día, tiene que lucir al menos tres looks perfectos, a la altura de lo que esperan las importantes marcas que la eligen como escaparate de sus diseños. Perdón: no solo estéticamente perfectos. Gala es una de las influencers más importantes de la moda, pero no ha llegado hasta esa posición de privilegio inventado looks sencillamente bellos. Su fuerte, su talento, es que consigue que sean además de bonitos, interesantes.

El look con el que ayer se enfrentó a una lluviosa mañana neoyorquina no puede ser más inteligente. Por separado las dos piezas de Carolina Herrera no tendrían mayor interés que la calidad de su material y acabado, propio de las prendas de las marcas del lujo. Monocolores, lisas y sin adornos llamativos, probablemente pasarían inadvertidas en cualquier fondo de armario bien provisto. La inteligencia para la moda de Gala es la que logra que, combinadas, ambas prendas compongan un look genial. Imposible apartar la vista de él.

El contraste de tres colores tan aparentemente incompatibles, el rojo de los zapatos de Manolo Blahnik y la falda, el lila del jersey de punto y el azul cian del bolso, resulta un estímulo para la vista total. Cierto: la combinación requiere cierta sofisticación en la mirada y puede extrañar a quien esté muy acostumbrada a combinar colores de manera clásica. Sin embargo, esta manera de saltarse las reglas conocidas en el uso del color no solo es atrevida e inventiva, sino que muestra dominio total del mensaje de moda y, lo mejor: es una herramienta al alcance de todas. ¿Te atreves?

