14 sep 2018

Sara Carbonero se ha propuesto rematar la semana con una de sus camisetas con mensaje inspirador más bonitas. Y es que la presentadora, además de demostrarnos que los pantalones de pata de elefante vuelven a ser tendencia, también ha querido darnos otra de sus lecciones de estilo con una de esas camisetas estampadas con mensaje que siempre alegran cualquier 'look' y que nunca pasan de moda. Eso es lo que nos ha demostrado a través de su cuenta de Instagram.

Hablamos de una camiseta de 'Amuse Society' que ya está disponible en la página web de su firma de 'Slow Love' y cuyo mensaje estamos seguras de que te va a encantar.

"When you can't find the sunshine be the sunshine" ("Cuando no puedes encontrar la luz del sol, se tú la luz del sol"), escribe la presentadora junto a la fotografía de su último 'look' más 'street style'.

Una camiseta que ya de ya queremos convertir en la prenda estrella de nuestro próximo look.

Camiseta 'find the sunshine' de Amuse Society, 39 euros. pinit

Pero lo cierto es que esta nueva prenda de la presentadora ya amenaza con agotarse y además en tiempo 'record'. Y es que en la web de la firma solo figura una de las tallas como disponible.

Así que ya lo sabes, si lo que quieres es alegrar tus 'looks' de entretiempo y subir el ánimo en cualquier día de bajón, esta es la pieza perfecta para ti y además su precio es de 39 euros ¡Consíguela antes de que se agote!

