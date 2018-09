18 sep 2018

Paula Echavarría apura los looks de verano mientras dura el calor: este vestido de Stradivarius ha sido un hit que no ha parado de venderse desde junio. Todas las tiendas y todas las marcas han tenido uno similar. Sin embargo, algunos instagramers se quejan de que muestre una prenda que ya no es posible comprar. ¡Qué más da si Stradivarius tiene ya los nuevos diseños de temporada!

Aviso a compradoras natas: estos vestidos vuelan. A mediados de agosto, cuando las tiendas comenzaron a mostrar sus colecciones de otoño, Stradivarius colgó este vestido fantástico, de flores minúsculas y una gran abertura (tendencia 90 total), del que ya no queda ni rastro. Moraleja: más vale vestido en mano que lamentaciones ante los "selfies" de las influencers. Si te gusta alguno, atrápalo ya.

Este vestido de Stradivarius también está agotado. pinit

Pero no desesperes, tenemos tres propuestas que son igual de estilosas y no están agotadas. Aunque sospechamos que no van a durar nada en las estanterías digitales de nuestra tienda favorita.

Stradivarius combina este vestido (29,99 euros) con unos ciclistas negros y unas botas cowboy: es-pec-ta-cu-lar. pinit

Nuestro favorito de largo en la sección revival de los 90: plisado, midi y recto (25,99 euros). pinit

La fiebre de los grandes botones traspasa el verano con este diseño híper sencillo con múltiples posibilidades de combinación (12,99 euros). En color burdeos es precioso. pinit

Ya sabes, si con alguno de estos vestidos te ha picado el gusanillo, no dejes de comprarlo antes de que se agote.