19 sep 2018

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestra "it girl" favorita. Sobre todo por sus últimos looks, que no dejan de sorprendernos. Después de subir a Instagram una foto así de sexy con un vestido de punto de Zara que ya está casi agotado, ahora nos sorprende con una falda también de esta firma que reúne todos los requisitos para convertirse en la falda del otoño.

La falda es de la nueva colección de Zara.

¿El motivo? Es plisada, de largo midi y, sobre todo, lleva el estampado más popular de la temporada (con permiso del leopardo): el estampado pañuelo. La falda cuesta 59,95 euros y aún está disponible en todas las tallas. Pero si te gusta, corre, porque ya sabemos lo que pasa con las prendas de Zara que se pone alguna famosa, que vuelan.

Zara (59,95 eruos).

La sevillana la lleva con una camiseta blanca y un cinturón, que también puedes encontrar en la web de la tienda de Inditex. ¿Qué te parece su look? A nosotras nos encanta.