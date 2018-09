24 sep 2018

Si hay una marca de moda, además de Zara y Mango, que en los últimos años ha llevado a lo más alto el 'made in Spain' fuera de nuestras fronteras, esa ha sido Delpozo. Con Josep Font como director creativo, la firma ha vestido a grandes actrices en la alfombra roja (de Cate Blanchett a Julianne Moore, pasando por Keira Knightley, Olivia Palermo o Kate Mara), y nos ha regalado algunos de los mejores looks vistos en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

Josep Font ha vestido de Delpozo a primeras damas como Michelle Obama y Melania Trump, e incluso ha firmado el que sin duda es el mejor vestido de la Reina Letizia en los últimos meses. Pero después de seis años de éxitos indiscutibles, la etapa Josep Font al frente de Delpozo ha llegado a su fin, como han comunicado tanto el diseñador como la firma de moda en sus perfiles oficiales de Instagram:

Una sala de reuniones vacía, con unas bonitas flores y mucho blanco, ha sido la imagen elegida por el diseñador, que la ha acompañado de un escueto mensaje en el que agradece a Delpozo los "seis años maravillosos" en los que ha sido director creativo de una firma en la que se ha sentido "como en familia" y de la que está "muy orgulloso por todo lo que hemos conseguido juntos".

Desde la cuenta de Delpozo, por su parte, han compartido un retrato en blanco y negro de Josep Font, al que agradecen al diseñador "seis extraordinarios años de visión creativa" y por "formar parte de la historia" de la casa".

De momento, no tenemos más noticias, no sabemos aún quién sustituirá a Font en la firma que ha encumbrado y reinventado el 'prêt-à-couture' español en el panorama internacional. No sabemos dónde volverá a hacer arte con la aguja y el patronaje Josep Font. Nos encantaría verle de nuevo al frente de su marca homónima, o en el lugar de Maria Grazia Chiuri en la casa Dior. No sabemos que ocurrirá, pero estamos seguras de que la magia y el éxito de la firma y del diseñador seguirán escribiendo el futuro de la moda 'made in Spain', aunque ahora sea por caminos separados.

