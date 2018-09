24 sep 2018

¿Estás cansada de buscar 'looks' de invitada que luego no vas a volver a ponerte? Pues tenemos que darte una buena noticia... Zara tiene el mono tipo vestido perfecto para ser tu próximo 'look' de invitada y para el resto de tus 'lookazos' de otoño.

¿Por qué estamos tan seguras? Pues porque además de llevar el azul cobalto como protagonista (uno de los colores que junto con el marrón chocolate viene pisando fuerte esta temporada), también tiene un diseño plisado ideal por toda la prenda y por supuesto porque no nos puede parecer más bonito y original.

Mono tipo vestido con diseño plisado y detalle de cinturón, 39,95 euros. pinit

Además, este mono tipo vestido con cuello redondo y volante, manga larga, y detalle de cinturón con contraste, es de nueva temporada y aún está disponible en casi todas las tallas.

Dispone de un cierre en la espalda con cremallera. pinit

Y además tenemos que decirte que este 'look' de invitada te costara... ¡Solo 39,95 euros!

¡Como lo lees! Así que nuestro consejo es que te des prisa y te hagas con él porque este otoño promete ser la prenda estrella ¡No podrás decir que no te hemos avisado!

