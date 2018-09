30 sep 2018

Un año más se han celebrado los Premios Dragón de Oro e Iker Casillas y Sara Carbonero no han faltado a esta 31ª edición porque era el portero del Oporto el que iba a ser galardonado a Atleta del Año. Y, aprovechando la mitología que inspira en nombre de la ceremonia, la presentadora de televisión, que tantas veces nos ha inspirado ha llevado a la ceremonia un vestido de Dolce & Gabanna con corte sirena que nos ha enloquecido.

El diseño es de la pasada temporada de la firma italiana y tenemos que reconocer que le queda extremadamente bien. De seda y con top tipo corsé, Sara Carboneró deslumbró más que nunca. La periodista lo combinó con unas sandalias de tiras de la firma Bette (alrededor de 1.500 euros) y un clutch tipo caja de Heartbox, muy a juego con el vestido.

Sara Carbonero con vestido de Dolce & Gabanna. pinit

Nuevamente la presentadora ha optado por el negro para un acto importante y, aunque este color siempre es al que recurrimos cuando no sabemos muy bien con qué acertar, no cabe duda de que ha sido todo un éxito en el caso de Sara Carbonero porque tanto el vestido, las sandalias y el bolso han sabido dar el toque de color que le faltaba al look. ¡Estaba guapísima!

