2 oct 2018

Aitana Ocaña ha vuelto a conquistar a sus fans con otro de sus 'looks' y por supuesto también a nosotras. Y es que esta vez la cantante se ha decidido por uno de esos 'looks' que nunca pasan de moda y que derrochan carácter. Nos referimos a un 'outfit' con mucho estilo grunge en el que no ha faltado una de las camisetas más representativas de este estilo: la del grupo Nirvana.

Un nuevo 'look' de la 'extriunfita' que no hemos podido evitar fichar, sobre todo porque te resultará súper fácil de copiar y porque lo ha lucido en una publicación en la que aparece junto a la bloguera Erea Louro ('All that she wants'). Una publicación que se ha llenado de 'me gusta' y de comentarios positivos para las dos 'it girls' del momento.

Así que si como nosotras tú también estás pensando en cómo copiar el 'lookazo' de Aitana, tenemos que darte dos buenas noticias: Los jeans y el cinturón aún están disponibles en la web de Stradivarius y ¡su precio es 'low cost'!

Por un lado están sus jeans en color negro desgastado de estilo 'mom' cuyo precio es de 25,99 euros y que aún están disponibles en todas las tallas.

Pantalón mom front yoke, 25,99 euros. pinit

Y por otro, su cinturón tipo cowboy que podrás conseguir también en Stradivarius por 5,99 euros.

Cinturón con doble hebilla, 5,99 euros. pinit

En cuanto a su camiseta, no la hemos encontrado disponible en Stradivarius pero existen muchos modelos de camisetas con el logotipo de Nirvana disponibles en internet.

Pero si Nirvana no está entre tus grupos favoritos ¡Tranquila! Este 'look' es ideal para combinarlo con cualquier otra camiseta, incluida la de tu grupo favorito o incluso una básica en cualquier tono oscuro. ¿Te animas a copiarlo?

