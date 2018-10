2 oct 2018

María Pombo se ha convertido en una de las 'instagrammers' más influyentes de nuestro país. En plena época de preparativos de su boda (aquí, nuestros vestidos de novia favoritos para ella), la 'influencer' está de viaje en Australia, donde nos está dejando un buen catálogo de looks aún estivales dignos de tener en cuenta para adaptar a nuestro armario otoñal.

En una de sus últimas imágenes compartidas en Instagram, María Pombo vuelve a traer a nuestras vidas el recuerdo del vestido más viral del verano, aquel 'wrap dress' verde con estampado de flores de Pull&Bear que se agotó cada vez que sacaban más unidades a la venta. Eso sí, el de la 'influencer' es una versión 'premium' firmada por Fetiche Suances, una de las marcas favoritas de Paula Echevarría.

Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 1 Oct, 2018 a las 12:41 PDT

El look de María Pombo nos ha encantado, pero somos conscientes de que este 'veroño' en el que vivimos en España no va a ser eterno, así que lo mejor será buscar una opción parecida a la de la 'influencer'... pero algo más otoñal. Y la magia la encontramos en Stradivarius, que no solo tiene un vestido muy similar, aunque adaptado a los colores de la nueva estación: lo mejor es que solo cuesta 19.99 euros.

La versión otoñal del vestido de María Pombo está en Stradivarius, y cuesta 19.99 euros. pinit

