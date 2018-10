4 oct 2018

No encanta cuando las divas de Instagram visten "low cost" de pies a cabeza y demuestran que no hace falta gastarse una pequeña fortuna para conseguir un look resultón. Laura Escanes es una experta en estas lides: todo le queda bien. Sin embargo, tienen razón algunas voces críticas en su perfil que señalan cierto desfase entre su peinado y su estilismo. Ese pelo corto pero no demasiado parece demasiado adulto para este estilo desenfadado de inspiración grunge. De hecho, hasta puede parecer un poco disfraz.

Pero analicemos el look que ha elegido Laura Escanes porque tiene un solo autor: Stradivarius. La marca favorita de las compradoras que quieren tendencia a buen precio se está desmarcando este otoño con una colección que prefiere el grunge a cualquier otro estilo, sobre todo a los vestidos de minúsculas flores que solo encontramos aquí. El minivestido que lleva Laura (19,99 euros) está recién llegado a la tienda: están teniendo en éxito brutal.

Vestido de Stradivarius (19,99 euros). pinit

El estilismo se completa con un jersey de estilo oversize granate (19,95 eruos) y una cazadora de pelo (29,99 euros) que continúan en la misma línea desenfadada que tanto rechina junto a su "grooming" sofisticado. Lo que más nos gusta, además del vestido, es la riñononera, súper sencilla y rígida (12,99 euros), que centra la atención de todo el look.Â

Jersey granate (19,95 euros). pinit

Cazadora de borrego (29,99 euros). También de Stradivarius. pinit

Vestido, jersey y cazadora de Stradivarius. Nunca lo hemos tenido tan fácil para conseguir un look de "influencer".