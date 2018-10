5 oct 2018

Si el león es el rey de la selva, el leopardo es (con permiso del 'print' pañuelo) el indiscutible rey de las tendencias de este otoño. El estampado más salvaje ha llegado para quedarse y ha llenado nuestro armario con prendas de todo tipo. Pero ha tenido que llegar Zara para traer a nuestras vidas la única prenda que, en realidad, estás 'obligada' a comprarte si quieres ir a la última.

La firma de Inditex, que tiene una amplísima oferta con estampado animal, acaba de sacar a la venta una impecable falda pareo (al más puro estilo Jacquemus) con 'print' de leopardo que se ha convertido en nuestra favorita, tanto por su favorecedora silueta, como por las opciones de combinación que nos da.

La silueta pañuelo tiene un efecto 'adelgazante' que, como este vestido de Paula Echevarría, afina la cintura, disimula la 'tripita' hinchada con los pliegues delanteros que forma y, además, estiliza las piernas con su abertura delantera.

La falda de Zara cuesta 25.99 euros pinit

Pero si hay algo que nos ha vuelto locas de esta falda, además de su precio (solo cuesta 25.95 euros), es las posibilidades que ofrece para crear looks radicalmente diferentes... pero igual de ideales. Por un lado, nos ofrece la posibilidad de dar forma a una combinación hipersofisticada, con jersey negro ajustado y sandalias con taconazo, perfecta para la noche:

Por el otro, nos encanta cómo queda con un look 'comfy&chic' con maxi jersey de lana gorda y botines, perfecta para el día:

Y para las más atrevidas, un 'total look' de leopardo, con la versión en rojo de esta falda ideal que te arrepentirás si no te la compras ya, porque apostamos a que no tardará mucho en agotarse...

