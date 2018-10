6 oct 2018

Cuando hemos visto el look que vas a ver a continuación, nos hemos enamorado perdidamente de la aparente falda multicolor. Pero nos hemos llevado una sorpresa cuando hemos descubierto que realmente se trata de una bufanda. Es tan sumamente grande que da para cubrirte las piernas. Y no nos digas que la idea no te ha convencido, porque nosotras ya hemos apuntado este look como el ganador para nuestra próxima cena.

Bufanda de Uterqüe por 79 euros. pinit

La modelo lo lleva con un jersey blanco y a nosotras nos parece ideal de esta forma o también con una camisa blanca. Y para dar más elegancia al look, ha añadido un cinturón ancho, dando más credibilidad a la supuesta falda aue hemos creado con una simple bufanda.

¿Lo mejor de todo? Que la parte inferior de nuestro modelito nos sale mucho más barata que si se tratase verdaderamente de una falda de la firma de Inditex. Con este estilismo Uterqüe innova y se pone por encima del resto de marcas de Inditex por su originalidad y arriesgado look. A nosotras nos ha convencido completamente y nos parece perfecta para esos eventos donde queremos apostar por cosas diferentes.



