9 oct 2018

Por si no lo has notado ¡adoramos las blazers! sobre todo porque son una de esas prendas que nunca fallan en cualquier 'look' y porque, sin duda, son la prenda estrella en nuestros 'looks' para la ofi. Por eso no hemos podido resistirnos a fichar uno de los nuevos modelos de blazer que nos propone, para esta temporada de otoño-invierno, Zara.

Y es que nuestra firma de ropa favorita ha pensado en todo y se ha propuesto que presumamos de 'lookazo', sin pasar frío y sin renunciar a la comodidad. Por eso nos propone en su nueva colección una blazer de terciopelo súper calentita y con uno de los estampados más top del otoño ¡los cuadros!

Esta blazer de terciopelo pertenece a la nueva colección de la firma. pinit

Una blazer fluida de cuello solapa, manga larga y cinturón del mismo tejido en cintura, que nos recuerda (y mucho) a esos pijamas calentitos que nos alegran los meses de frío y que ya de ya queremos en nuestro armario esta temporada.

Blazer fluida de cuello solapa y manga larga. Cinturón del mismo tejido en cintura, 79,95 euros. pinit

Su precio es de 79,95 euros y aún está disponible en todas las tallas (de la XS a la XL) ¡No te quedes sin ella!

Más noticias relacionadas...

-Lovely Pepa se ha hecho con uno de los vestidos virales de Zara

-Los 10 vestidos de fiesta más baratos y bonitos de la temporada

-Zara y el nuevo vestido tipo blazer que planea arrasar entre las 'instagramers'