16 oct 2018

Compartir en google plus

Sabemos que todavía es pronto para hablar de Nochevieja, pero y ¿si te decimos que Zara ya tiene una de las prendas que vas a querer lucir este fin de año y que esa prenda es un jersey? Sí, has leído bien, un jersey. Un jersey de lentejuelas que promete ser uno de los protagonistas este 31 de diciembre.

Y es que no se trata de cualquier jersey, sino de un jersey repleto de maxi lentejuelas de color dorado que te garantizará un auténtico 'lookazo'. Una prenda que es sinónimo de 'look de fiesta' y que es ideal para dar el toque estrella a cualquier 'look' que te propongas este fin de año.

Cuenta con detalle de lentejuelas a contraste. pinit

Y es que las opciones que nos da este jersey son infinitas. En Zara lo han combinado con un vestido largo con estampado de cuadros, pero es ideal incluso para lucir con pantalones o falda. Da igual lo que te pongas ¡te hará brillar sin ninguna duda!

Jersey de punto de cuello redondo y manga larga con lentejuelas, 49,95 euros. pinit

La buena noticia es que este jersey de Zara aún se encuentra disponible en la web en todas las tallas y a un precio de 49,95 euros. Pero, eso sí, no sabemos si durará disponible mucho más tiempo...

Una excusa perfecta para mezclar comodidad y estilo. Y todo, sin pasar frío esta Nochevieja ¿Aún no te has hecho con él?

Más noticias relacionadas...

- El vestido tipo blazer y mono que ha conquistado a las 'instagramers' es de Zara

- El estampado pata de gallo: el más chic de la temporada

- 10 looks enteros por menos de 50 euros