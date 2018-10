15 oct 2018

Compartir en google plus

¡Lo sabemos! No es la primera vez ni la última que Zara nos regala una de esas prendas todo en uno que no tardan ni dos días en ser virales. Una de ellas fue ese vestido tipo blazer con maxi botón que logró conquistarnos una vez. Pues bien, parece que ahora la firma ha querido inspirarse en esa moda del vestido tipo blazer, pero aportándole un plus: el mono.

Así es, Zara ya tiene disponible el vestido/mono tipo blazer en su web, y las instagramers no han tardado en ficharlo.

Se presenta como la nueva prenda viral de Zara. pinit

Lo hemos visto tanto en Instagram como en 21 Buttons y lo cierto es que es ideal para conseguir un 'lookazo' de oficina o incluso para salir.

Es ideal para conseguir un 'lookazo' de oficina este otoño. pinit

Por eso nos ha sorprendido que aún siga disponible en la web de la firma y además a un precio 'low cost' de 29,95 euros.

Su precio 'low cost' es de 29,95 euros. pinit

Un vestido mono estilo blazer cruzado con doble botonadura, manga larga y detalle de bolsillos delanteros que aún puede ser tuyo y que es todo un mix de comodidad y 'estilazo'.

Vestido/mono estilo blazer, 29,95 euros. pinit

¡No te quedes sin él!

Más noticias relacionadas...

- El traje tipo smoking, que Zara planea agotar en pocas horas

- El estampado pata de gallo: el más chic de la temporada

- Así llevan las 'influencers' las faldas en otoño