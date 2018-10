18 oct 2018

Sara Carbonero se ha convertido, junto a Andrés Velencoso, en la nueva imagen de Cortefiel para esta temporda otoño/invierno 2018. La campaña se llama "Los impecables". Y precisamente así, impecable, la presentaban en Madrid. Sara llevaba un total look de la marca, un conjunto blanco roto de jersey y falda larga y una cazadora de cuero. Y hemos aprovechado la ocasión para preguntarle cuáles son sus prendas favoritas para el frío, cómo se viste cada mañana, cuál es su accesorio fectiche del armario y hemos averiguado que, como nos pasa a todas, también tiene mañanas en las que no sabe qué ponerse.

Sara en la campaña que ha hecho con Cortefiel, en la que dice haberse "sentido muy cómoda". pinit

Aunque en la foto aparezca vestida de rojo, ha sido por exigencias del guión. "Un color que me cuesta horrores, aunque en el spot de Cortefiel lo llevo, es el rojo. No tengo en mi armario prendas rojas, es un color con el que no me veo". ¿Y con qué se ve Sara Carbonero? "Soy bastante básica, me gustan mucho los jerseys. Más ancho, más ajustado... me los pongo para todo, para el día, para salir a cenar, para ir más arreglada, menos. Tengo de muchos colores", asegura. Más basicos del armario de Sara: "las chaquetas de cuero, los abrigos oversize, de estilo masculino. Me compré hace poco uno grandote que me encanta". Y como accesorios, lo tiene claro: las botas. "Lo mejor del otoño es volver a ponerte las botas. Este año me gustan muchísimo (que además son tendencia) las botas de "cow boy" de toda la vida. Antes no las encontrabas en las tiendas y ahora está por toas partes. En Oporto es que voy siempre en botas casi planas o en zapatillas. Apuesto siempre por la comodidad"

Como todas, Sara también tiene esos días en los que no sabe qué ponerse. "Antes tenía más tiempo para pensar en lo que me iba a poner. Ahora no puedo estar probándome looks y voy más a tiro hecho. Pero sí que tengo días en los que no te ves, que tienes dudas y al final te pones lo básico, lo que te has puesto la semana anterior. Yo soy muy de repetir en el sentido en que si me encuentro cómoda con algo no me importa ponérmelo mucho".

Sara Carbonero con total look de Cortefiel. pinit

"Tengo una colección de bolsos buenos, que tienen muchos años pero no pasan de moda. Normalmente voy de marcas más básicas, pero de repente tienes una cazadora de cuero un poco mejor o un bolso. Y esa es la clave, las mezclas. Por ejemplo, el accesorio al que más cariño le tengo es un bolso de Chanel, que fue un regalo, tiene 10 años y me lo pongo casi todas las semanas. También una cazadora de cuero vintage de mi familia, que ahora tengo yo. Y alguna joya. Aunque no suelo llevar joyas. Me gustan pequeñitas, no ostentosas. Pero sí tengo anillos de mis abuelas, algunos pendientes... Todo eso lo guardo muy bien".

Ni influencer, ni modelo

"No me gusta hablar del término influencer. Yo hablo de inspiración. Me gusta cuando recibo mensajes de mujeres a las que he inspirado en algún sentido. No pasa solo con la ropa, pasa con todo. Veo un feedback súper bueno y eso es muy positivo. No estoy al tanto ni obesisonada con estar en el punto de mira, que tiene sus cosas buenas y malas. No puedes gustar a todo el mundo, yo lo aprendí hace mucho y una vez superado eso, muy bien. Casi todo lo que me llega es cariño".

"Me da risa que me digan que hago de modelo. Porque la relación que tengo con las marcas con las que trabajo, como con Cortefiel, es una relación como de familia. Me dejan opinar, me involucro mucho y lo que menos me siento es una modelo, de verdad. Puede que la gente cuando vea la foto vea eso pero yo creo que al contrario, lo que quieren estas marcas que apuestan por personajes es que seas tú misma. Y eso es lo que eres: tú defendiendo una marca. No me considero un maniquí en ese sentido, quiero transmitiar algo más, aportar algo más. Soy Sara y aporto lo mejor de mí a la marca".

"En Slowlove (su marca) me implico muchísimo, todo. Lo que pasa que no queremos que esté ligada solo a mi imagen, queremos algo con más recorrido e identidad propia. No soy la mejor embajadora de mi marca. La marca respira por sí sola pero es verdad que siempre que puedo la defiendo porque la selección que tenemos la hacemos nosotras. Todo lo que hay en la web me gusta. Pero las que más ahora mismo puede que sean un jerseyde rombos de Free People, oversize, muy gustoso y un vestido de flores, que es marca propia, que me puse con unos botines. Este tipo de vestidos me encantan"

Su asignatura pendiente en moda

"Tengo la espinita de no haber vestido de Jorge Vázquez. Por circunstancias, nunca he llevado nada suyo y me gustaría mucho. Y creo que ninguno más, en general estoy muy contenta con lo que llevo. La última vez que tuve un evento llevé un vestido de Dolce & Gabbana. también llevo muchos vestidos de Temperley London, que me encanta".

