29 oct 2018

Cada domingo por la noche nos ponemos delante del televisor para ver Masterchef Celebrity. Y no solo porque nos haga gracia Mario Vaquerizo, nos encante Boris Izaguirre o nos diviertan las peleas de Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte. También por no perdernos los looks con los que cada semana nos deleita su presentadora, Eva González. Casi siempre, suele vestir de moda española y con unos trajes que nos han servido de inspiración más de una vez para un estilismo de invitada de boda. El de ayer es uno de los mejores ejemplos.

Este es el vestido que Eva llevó anoche en Masterchef Celebrity.

Se trata de un diseño de Dolores Promesas Heaven, en dos colores: verde y morado, corte camisero, con botonadura y apertura delantera. Una firma que ya es la favorita de Paula Echevarría y que también se está convirtiendo en una de las de Eva González.

Este modelo en concreto está disponible en la web (todavía quedan todas las tallas) y cuesta 475 euros.

El vestido cuesta 475 euros.

Pero el detalle más entrañable de la presentadora con su look de ayer fue el colgante con la letra C que llevaba. Un guiño al nombre de su hijo, Cayetano, que nos llegó al corazón.

Eva llevó durante el programa un colgante con una letra C, la incial del nombre de su marido y de su hijo: Cayetano.

Ahora habrá que esperar al domingo que viene para ver con qué vestido de invitada nos inspira Eva González.