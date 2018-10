20 oct 2018

¡Cómo nos gustan las bodas de otoño! Los vestidos y looks de dos piezas que podemos lucir en esta época del año son tan elegantes como sofisticados. Y de eso sabe mucho Eva González, que si en verano nos cautivó con un look amarillo (no apto para supersticiosas), en otoño no se queda atrás y vuelve a demostrar por qué es una de nuestras ‘it girls’ favoritas…

No sabemos muy bien cómo, pero la presentadora de ‘Masterchef Celebrity’ siempre acierta. En esta ocasión ha acudido a la boda de día de unos amigos suyos y ha elegido un vestido midi de color azul noche aterciopelado que no nos puede encantar más. Lo firma Etxart & Panno y cuesta 189 euros. La ex Miss España ha seguido el protocolo y ha llevado un tocado de Buffuna Hats, una sombrerería de Sevilla en la que Eva confía plenamente.

Vestido de Eva González para la boda de sus amigos. pinit

La presentadora no ha podido ocultar su sonrisa. Vive un momento profesional inmejorable. Tras varias temporadas en Masterchef, Eva González dejará los fogones para darse una oportunidad en Antena 3 para presentar ‘La Voz’, uno de los programas musicales más famosos en todo el mundo.

