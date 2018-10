30 oct 2018 Redacción mujerhoy

Seguro que si piensas en unas botas de agua, enseguida te vendrá a la cabeza un nombre: Hunter. Las botas que ya lucía Lady Di en los ochenta y que volvió a poner de moda hace más de una década Kate Moss siguen estando de moda año tras año.

Lady Di en una imagen de archivo llevando unas botas de agua Hunter pinit

Es impresionante ver cómo el mismo modelo de antaño sigue siendo uno de los más vendidos, y más con el precio que gastan. Las Hunter están normalmente en torno a los 160 euros (180 en los modelos más nuevos). Una buena inversión para unas botas de agua, ¿verdad? El caso es que las Hunter, a parte de ser molonas, son muy cómodas y tienen algo que a nosotras personalmente nos encanta y es que no resbalan. Algo que, en los días de lluvia, es muy deseable.

Pues bien, si estabas buscando unas botas para estos días, no pierdas el tiempo porque acabamos de ver la oferta que acaba de sacar Amazon y que vende las Hunter tradicionales a un precio que no hemos vislumbrado ni en rebajas: menos de 50 euros. ¡Y en todos los colores!

Botas altas o bajas, botines, calcetines para ir a juego con tu look... Las botas Hunter se han convertido en un 'must' para darle color a los días de lluvia. Nosotras ya estamos pensando en cuál será nuestro próximo look con ellas.