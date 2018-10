30 oct 2018

Sara Escudero está en Nueva York y eso no puede significar otra cosa que fiesta a la vista. Cada visita a la Gran Manzana de nuestras "influencers" supone modelazos de impresión en las redes. Muchas veces, la verdad, no son demasiado prácticos para las que vivimos con los pies en la tierra y no en los aviones. Sin embargo, la fiesta de Revolve a la que ha asistido Collage Vintage tiene mucho "rock and roll" y lo que se ha puesto no nos puede gustar más. Lo queremos clonar ya.

Collage Vintage ha subido a las redes este look con el que asistió en Nueva York a una fiesta de Revolve. pinit

El look de Sara es totalmente replicable, menos los impresionantes zapatos de tacón con tachuelas que nos han dejado ojipláticas: son unos Alexander Wang. Sin embargo, los minivestidos con brillos y súper escotados están a la orden del día en las tiendas para todos los públicos. El que lleva Sara es fantástico: un diseño en rojo de estampado animal con un escote corazón casi hasta la cintura, de LPA. Nos ha encantado la idea de Sara para poder llevarlo cómodamente: superponerlo a una camiseta de rock. ¿No es una genialidad?

Podemos buscar algunos vestidos a precio asumible con los que esta superposición puede funcionar perfectamente. Por ejemplo, en la tienda multimarca Asos hemos encontrado uno perfecto para bajarle el tono con un toque rock súper neoyorquino. Es este.

Vestido de Asos Design (48,99 euros). pinit

Seguramente no se te ocurriría superponer un vestido tan lady (Asos Design, 48,99 euros) a una camiseta rockera. Y, sin embargo, la combinación es capaz de rescatar totalmente este look de un posible aburrimiento. ¿Te atreves con esta superposición tan fashion?