4 nov 2018

La Navidad está a la vuelta de la esquina y nosotras ya llevamos días pensando en cuáles van a ser los ‘outfits’ que vamos a lucir esos días de luces, polvorones y Champagne. Y, a decir verdad, no nos está siendo muy complicada nuestra elección porque las ‘influencers’ del momento nos lo están poniendo fácil. Ellas, mucho más adelantadas que el resto de las mortales, ya han echado un vistazo a todas las marcas de moda que están triunfando en estos momentos y han ido seleccionando con mucho esmero las prendas que van a formar parte de sus looks. Así que nos estamos inspirando, y mucho, en todas ellas.

Especialmente en Laura Escanes, la última en deleitarnos con un conjunto metálico de House of Bc. ¡Nos ha dejado boquiabiertas! Además, si hace unos días te decíamos que sus uñas no nos terminaban de convencer, ahora con este look no se nos ocurre un esmalte mejor. La ‘influencer’ catalana acudió a los MTVEVA con un conjunto de top de cuello alto y pantalón de campana, todo ello con ‘brilli brilli’. Como complemento escogió un bolso de Uterqüe. ¡Estaba espectacular!

La 'influencer' Laura Escanes. pinit

No es la primera vez que Laura Escanes nos inspira en nuestro día a día. No hace mucho, en la presentación del nuevo pintalabios de su amiga Dulceida, la ‘instagramer’ también escogió el color metalizado en un traje de chaqueta que le quedaba genial. ¡Porque todo le queda genial a esta chica de 22 años!

Además...

Las nuevas uñas fantasía de Laura Escanes nos tienen divididas

Laura Escanes y Marta Lozano agotan un jersey flúor de Zara