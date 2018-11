9 nov 2018

Con su buen gusto y las prendas tan sofisticadas que llenan su armario, Marta Lozano no podría elegir cualquier look para Navidad. Así que cuando nos ha enseñado una de sus elecciones para los miles de eventos que llenan nuestra agenda estas fiestas, no nos ha sorprendido ver que se ha decantado por un elegante mono tipo blazer. ¡Le queda genial!

Repleto de lentejuelas y en color negro, esta pieza de Bershka cuesta 39,99 euros y está disponible en todas las tallas.

Mono tipo blazer de lentejuelas de Bershka.

Ahora que estamos a pocos días del ‘Black Friday’, este mono obtendrá una rebaja y no desaprovecharemos la oportunidad de hacernos, además, con otras piezas para las próximas fechas. ¡Si podemos ahorrar algo, por mínimo que sea, mejor que mejor!

Permaneceremos atentas a los próximos looks de esta valenciana que tiene tanto estilo y viste siempre tan bien. ¡Los ojos nos hacen ‘chiribitas’ con todos sus modelitos!

