26 oct 2018

Hacía mucho tiempo que una colección de autor facturada por H&M no levantaba tanta expectación, prueba del tirón que tienen los diseños de Jeremy Scott para Moschino. La verdad es que la colección es infinita, larguísima, con bastantes prendas dedicadas a Mickey Mouse (que arrasa en las tiendas), un aire entre barrio y deportivo y algunos diseños en piel impresionantes. Marta Lozano, una de las afortunadas que han podido elegir look antes de que la colección llegue a las tiendas (el próximo 8 de noviembre), se ha quedado con lo mejor.

Una publicación compartida de Marta Lozano Pascual (@martalozanop) el 25 Oct, 2018 a las 6:22 PDT

Marta Lozano ha pasado por alto todas las prendas de streetwear (la gran mayoría) y se ha quedado en primer lugar con el vestido que Bella Hadid eligió para convertirse en la estrella absoluto del desfile de Nueva York en el que se presentó toda la colección. Se trata de uno de los looks más sexy de Scott y, la verdad, en Marta Lozano resulta aún más sexy que en Bella Hadid: lleva un vestido estilo motero, adornado con cremalleras y hebillas, un plumífero-torera rojo despampanante; botas mosqueteras también muy adornadas con cadenas y un acolchado y un bolso rígido que recuerda a un candado.

Una publicación compartida de Marta Lozano Pascual (@martalozanop) el 25 Oct, 2018 a las 4:16 PDT

El look no nos deja un descanso: lleva una acumulación de adornos enorme. Es Moschino a la máxima potencia. Quizá por eso, Marta Lozano quiso elegir una propuesta más tranquila como segundo estilismo de Jeremy Scott para H&M. Se trata de un sencillo chándal en un clásico gris, que homenajea al logo de MTV. A los pies, las zapatillas chunky de Sandro que no se quitan muchas de nuestras influencers. ¡Nos encantan los dos looks, Marta!

También te interesa...

- Marta Lozano y el 'look' otoñal que querrás copiar esta temporada

- Marta Lozano y Emily Ratajkowski, unidas por un mismo 'look'

- Vas a querer un jersey de canalé como el de Laura Escanes y Marta Lozano